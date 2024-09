Pacchi alimentari per i voti e giunta Nargi, la denuncia di Gengaro in tv Oggi il leader dell'opposizione comunale ospite di Punto di vista su Otto Channel alle 15 dopo il tg

Antonio Gengaro a tutto campo in tv. Oggi su Otto Channel il leader dell'opposizione comunale sarà ospite di "Punto di vista", la rubrica a cura del direttore Pierluigi Melillo. L'esponente del Pd torna a parlare del caso dei pacchi alimentari della Caritas utilizzati da un candidato della maggioranza per ottenere i voti. "Una vicenda che si è chiusa in modo pilatesco - ha dichiarato Gengaro - e dispiace che a pagare sia stato don Vitaliano Della Sala l'unico che aveva detto la verità. C'è stato, invece, chi alla fine ha preferito fare come Ponzio Pilato...". Gengaro parla anche del suo rapporto con il Pd di Avellino, del ferragosto flop e della giunta di tecnici con le dimissioni lampo dell'assessore al bilancio. La rubrica "Punto di vista" andrà in onda oggi alle 15 su Otto Channel canale 16 del digitale terrestre.