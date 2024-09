"Con Gabriele Lucido, se ne va un pezzo pregiato della meglio gioventù Dc" Il pensiero commosso di Gianfranco Rotondi

"Ci avevamo creduto, ma è andata diversamente: Gabriele Lucido non ce l’ha fatta, la sua forte tempra ha ceduto al male che lo aveva colpito alcuni mesi fa.

Tutti sottolineano il suo ruolo di protagonista nella vita sociale della nostra regione, a me piace sottolineare che se ne va un pezzo pregiato della ‘meglio gioventù democristiana’, quella che - conclusa la stagione del partito- aveva riversato la passione civile e ideale in un impegno concreto e quotidiano nelle organizzazioni sociali a sostegno dei più deboli. Ai familiari di Gabriele va il forte abbraccio di chi gli ha voluto bene". Lo scrive in una nota di cordoglio Gianfranco Rotondi.