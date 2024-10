Avellino: Forza Italia riorganizza il partito sul territorio: voce alle istanze Obiettivo: coinvolgere attivamente le diverse realtà locali

La Segreteria Provinciale di Forza Italia Avellino ha tenuto ieri una riunione particolarmente partecipata, finalizzata alla strutturazione del partito sul territorio e a fare il punto sulla fase di tesseramento che si concluderà il 30 ottobre. L'incontro, presieduto dal Commissario Provinciale, Angelo Antonio D'Agostino, ha visto la partecipazione della Sub Commissaria Giuliana Franciosa, del Consigliere Comunale di Avellino Gerardo Melillo, del Sindaco di Villamaina, Nicola Trunfio, del vice sindaco di Atripalda, Mimmo Landi, del vice sindaco di Tufo, Paola Luciano, di numerosi amministratori locali e di una rappresentanza del Movimento Giovanile azzurro.



Erano presenti, inoltre, Carmine Musano, Crescenzo Perrina, Donato Cataldo, Ermelinda Mastrominico, Ettore Siniscalchi, Ezio Moscariello, Franco Cordasco, Gelsomino Di Trolio, Giancarlo Di Gregorio, Giarnese Giancarlo, Giovanni De Guglielmo, Giuliano Villani, Giuseppe Gallo, Luigi Alviggi, Marco Dragone, Marco La Carità, Mimmo Del Vino, Pasquale Alaia, Pietro Petrone, Raffaele Di Ieso, Rocco Di Fronzo, Sabino Ciaramella, Salvatore Cogliano, Vincenzo Iuliano, Vincenzo Scibelli.



Nel corso dell’incontro, il Commissario D'Agostino ha mobilitato tutti i referenti territoriali affinché intensifichino la raccolta delle adesioni, rivolgendosi in particolare a quelle numerose componenti della società civile che vedono in Forza Italia un solido punto di riferimento politico. L’obiettivo è dare voce alle istanze di tutti coloro che desiderano una rappresentanza adeguata e incisiva nei diversi contesti istituzionali.



D'Agostino ha ribadito l'importanza di rafforzare la presenza del partito in tutta la provincia, coinvolgendo attivamente le diverse realtà locali e promuovendo i valori e le idee di Forza Italia. In questo modo, la segreteria provinciale intende consolidare la posizione di FI come partito capace di rispondere concretamente alle esigenze del territorio e di prepararsi alle future sfide elettorali.



Con la chiusura del tesseramento, il partito darà avvio a una nuova fase operativa che vedrà una partecipazione sempre più attiva e inclusiva di tutte le componenti sociali ed economiche della provincia di Avellino.