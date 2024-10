"Siamo Avellino": "Coesione e impegno, pieno e totale sostegno al sindaco Nargi" "Ribadiamo che si è trattato di un mero errore umano e non politico della consigliera Coppola"

"È fondamentale, per noi, ribadire pieno e totale sostegno al sindaco Laura Nargi. Con la sua visione chiara e determinata, sta guidando la nostra città attraverso sfide significative, cercando di portare avanti progetti fondamentali per il progresso e il benessere dei suoi cittadini". Ecco quanta dichiarato in una nota congiunta dai 6 consiglieri del gruppo di maggioranza "Siamo Avellino", Alberto Bilotta, Fabio Liberale, Olimpia Rusolo, Luigi Mattiello, Antonella Coppola e Gerardo Rocchetta.

"Soluzioni e progresso, non polemiche"

"Riteniamo essenziale sottolineare il grande lavoro che in questi mesi il nostro sindaco sta portando avanti per attuare quelle linee programmatiche che noi tutti abbiamo condiviso. - hanno aggiunto - Ci impegniamo a rispettare ed attuare gli impegni presi nei confronti dei nostri elettori, ed a continuare a lavorare con determinazione. La nostra comunità merita un’amministrazione che si concentri sulle soluzioni e sul progresso e non sulle polemiche. Anche per questo rinnoviamo il nostro impegno e rivolgiamo ai consiglieri dei gruppi "Davvero" e "Viva la Libertà" un invito a dialogare ancor più proficuamente per il bene di Avellino".

"Errore umano e non politico della consigliera Coppola"

"Anche a tale proposito, ed a definitivo chiarimento della vicenda relativa all’elezione del presidente della commissione Bilancio, che comunque spettava all’opposizione, ribadiamo che si è trattato di un mero errore umano e non politico della consigliera Coppola. Non a caso, la stessa consigliera ha già consegnato nelle mani del sindaco Nargi le proprie dimissioni da consigliere comunale. Rispetto alla richiesta avanzata dai gruppi "Davvero" e "Viva la Libertà" di azzerare la commissione - concludono i componenti di "Siamo Avellino" - ci preme chiarire che questa era un’ipotesi che noi stessi avevamo già proposto. Pertanto, ci dichiariamo disponibili a procedere in questa direzione, se sarà necessario a rasserenare gli animi ed a lavorare nel segno della coesione per il bene di Avellino".