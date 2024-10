Festa de l'Unità ad Avellino: ecco i vari appuntamenti Tra gli ospiti l’eurodeputato Antonio Decaro

Sarà l’occasione per discutere e riflettere sui temi di maggiore attualità dal punto di vista politico e sociale, ma anche relativi al territorio irpino su cui una forza politica deve necessariamente interrogarsi con l’obiettivo di fornire analisi, proposte, idee. Attraverso una visione più ampia che collochi l’Irpinia all’interno del dibattito regionale e nazionale e con uno sguardo sempre rivolto all’Europa.

E’ il senso dell’edizione 2024 di Wedemocratico, la festa provinciale de L’Unità organizzata dalla federazione provinciale del partito democratico di Avellino in programma i prossimi 26 e 27 ottobre presso il Viva Hotel di Avellino.

Due giorni molto intensi con incontri, dibattiti, talk, approfondimenti, interviste, In occasione di Wedemocratico saranno presenti ad Avellino, oltre alla dirigenza locale, espressioni del Pd regionale e nazionale con l’obiettivo di dare vita ad una riflessione corale, ampia e partecipata.

“Abbiamo pensato di organizzare - dichiara Nello Pizza, segretario provinciale del partito democratico di Avellino - anche quest’anno una festa del partito che fosse ricca di contenuti e che desse evidenza alla capacità che è del Pd irpino di essere dentro le questioni che stano maggiormente a cuore alla comunità irpina. Ma all’interno di una cornice che è regionale ma soprattutto nazionale ed europea. Siamo certi che questo sia il modo per dare spazio e voce alla nostra classe dirigente che è diffusa e molto presente sul territorio irpino. Lo facciamo attraverso il dialogo tra le istituzioni e con le rappresentanze sociali di maggior rilievo. Lo facciamo attraverso una riflessione che è culturale, ancor prima che è politica. Nel programma, che sono certo riscuoterà importanti risultati in termini di partecipazione, abbiamo scelto le questioni che consideriamo cruciali per la crescita dei nostri territori e delle nostre comunità”.

Si inizia sabato, 26 ottobre, alle ore 10.00 con un momento di apertura dei lavori che sarà affidato a Gerardo Capodilupo, presidente assemblea provinciale Pd, Nello Pizza, segretario provinciale Pd e al senatore Antonio Misiani, commissario regionale Pd Campania.

A seguire, con inizio alle ore 10.30, il primo appuntamento tematico che si occuperà del tema rilevantissimo per l’Irpinia dell’utilizzo della risorsa idrica. “Acqua come bene di tutti” è il tema della tavola rotonda alla quale interverranno Antonello Lenzi, presidente alto calore servizi, Luca Mascolo, presidente Eic Campania e Fulvio Bonavitacola, vice presidente della regione Campania con delega all’ambiente. Coordinerà Enza Ambrosone, coordinatrice della segreteria provinciale del Pd di Avellino.

Alle ore 12.00 incontro dal titolo “Il ruolo della politica, la scommessa del domani”. Partecipano il docente universitario Franco Vittoria, la senatrice Pd, Valeria Valente, l’eurodeputato Pd, Lello Topo. Coordina i lavori Adriana Guerriero, vice segretario Pd Avellino.

“L’Europa che serve” è il tema dell’incontro con Antonio Decaro, eurodeputato Pd che sarà intervistato da Gianni Colucci, responsabile della redazione di Avellino de “Il Mattino”. Appuntamento a partire dalle ore 16.30.

Alle ore 18.00 incontro dal titolo “Programmare il territorio, costruire il futuro”. Coordinati da Vittorio Ciarcia, vice segretario Pd Avellino, interverranno Luigi Simeone, segretario generale Uil Avellino – Benevento, Fernando Vecchione, segretario generale Cisl IrpiniaSannio, Italia D’Acierno, segretaria generale Cgil Avellino, Luigi Famiglietti, docente universitario, Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda, Pasquale Pisano, sindaco di San Martino Valle Caudina, Rosanna Repole, presidente Area Pilota Città dell’Alta Irpinia.

Si riprende domenica, 27 ottobre, alle ore 10.30 con l’iniziativa “Futuro protagonista”, presentazione del libro “Z Gen, teorie e modelli di un racconto generazionale” di Alfonso Amendola. Sarà presente l’autore. Intervengono Enza Amato, presiedente del consiglio comunale di Napoli e Pina Picierno, vice presidente del Palamento Europeo. Coordina i lavori Leonardo Festa.

Alle ore 12.00 “Autonomia virtuosa, verso il referendum” è il titolo dell’incontro con Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, che sarà intervistato da Franco Genzale, direttore di ITV.