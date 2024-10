Avellino, se Fratelli d'Italia mette in discussione anche Franco D'Ercole... Il partito della Meloni vuole cacciare 9 iscritti ma è clamoroso il caso dell'ex assessore regionale

Nei partiti il rispetto delle regole è fondamentale. Ma quello che sta accadendo in Fratelli d'Italia ad Avellino lascia davvero perplessi e disorientati. Giusto prendersela con chi ha tradito ed è già passato in un altro schieramento, ma mettere in discussione la figura di un personaggio come Franco D'Ercole che ha fatto la storia della destra in Irpinia e in Campania davvero sembra qualcosa di inaudito e incomprensibile.

Ne abbiamo parlato a Otto Channel con il figlio dell'ex assessore regionale della giunta Rastrelli, il primo governo di centro destra della Campania, Giovanni D'Ercole, anche lui a rischio di espulsione per motivi davvero molto risibili. Ospite della rubrica "Il fatto del giorno" Giovanni D'Ercole ha ricostruito la vicenda ma non ha potuto fare a meno di confessare tutta la sua amarezza e il dispiacere per la coltellata inflitta a suo padre da un partito che guida il Paese ma che in Irpinia sembra aver smarrito la strada maestra. (CLICCA QUI PER VEDERE L'INTERVISTA)