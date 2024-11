Avellino, Controvento: "L'Irpinia per una nuova Campania" Assemblea pubblica di Sinistra Italiana e Si può

“L’Irpinia per una nuova Campania” è il tema dell’assemblea pubblica che “Controvento”, “Sinistra italiana” e “Si può” hanno organizzato per lunedì 2 dicembre alle 18 nella Sala Blu dell’ex Carcere Borbonico di Avellino. Vi parteciperanno Giuseppe De Cristofaro, senatore di sinistra italiana, Michele Gubitosa, deputato del Movimento 5 Stelle, e Arturo Scotto, deputato del partito democratico. L’iniziativa sarà illustrata mercoledì 27 novembre alle 12 in una conferenza stampa presso il circolo della stampa di corso Vittorio Emanuele.