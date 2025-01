Caos al comune di Avellino, Pci: "Nessuna sorpresa su ciò che sta accadendo" Il partito annuncia una dura presa di posizione

Per il partito comunista italiano di Avellino non c'è nessuna sorpresa per quello che in queste ore sta coinvolgendo il comune di Avellino che oramai da 40 anni - scrive in una nota - viene governato come un paesino di 1000 abitanti del 400.

"Siamo e saremo molto duri perché nulla viene fatto e neanche programmato, solo chiacchiere che neanche il vento più riesce a portare via così come lo smog e l'inquinamento di queste ore. Mai così in basso, al di là dei nomi che a noi non interessano, non esiste né una visione moderna e neanche un programma che rilanci la città.

Noi come partito comunista Avellino siamo pronti come sempre a dare una mano per salvare la città perché a questo punto non è solo una questione politica ma come avellinesi ci sentiamo feriti e trascinati tutti in queste sabbie mobili che attanagliano la città in un fallimento lento e inesorabile. Buon 2025 ad Avellino e agli avellinesi".