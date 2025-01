Referendum: Ricci; "Sfida impegnativa, servono reti territoriali per il Si" Il monito del segretario generale della Cgil Napoli e Campania

"La sfida che ci attende nei prossimi mesi a sostegno del Si ai cinque referendum è molto impegnativa e dall'esito tutt'altro che scontato. Nella campagna per la raccolta di firme che puntava all'abolizione della legge sull'autonomia differenziata abbiamo costruito un'alleanza con tante realtà associative che hanno sostenuto con convinzione, riconoscendosi anche ne "La Via Maestra", questa importante battaglia. E' un patrimonio che non va disperso. Dobbiamo impegnarci tutti a costruire in ogni città, in ogni quartiere, una Rete che ci permetta di vincere i referendum".

Lo ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo all'assemblea generale della Cgil di Avellino convocata per l'elezione della nuova segreteria che sarà composta, oltre che dalla segretaria generale Italia D"Acierno, da Carmine De Maio, Antonio Troisi e Annarita Scarofiero.

"La sottoscrizione registrata per il referendum sul diritto di cittadinanza - ha aggiunto Ricci - dimostra che ci sono tanti cittadini, soprattutto giovani, pronti ad impegnarsi per migliorare le cose in questo Paese. Dobbiamo intercettare queste forze e costruire reti territoriali". "Lo stop della Corte Costituzionale al referendum sull'autonomia - ha concluso Ricci - è un fatto grave perché nega a milioni di italiani il diritto di esprimersi su una legge sbagliata e divisiva".