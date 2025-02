Il sindaco Mastella ad Avellino per inaugurare la segreteria di "Noi di Centro" Sabato, alle 11, negli uffici di via Iannaccone

Il giorno 22 febbraio alle ore 11.00 si terrà l’inaugurazione della nuova segreteria del partito “Noi di Centro” di Avellino, in via F. Iannaccone a due passi dal corso principale. Al taglio del nastro saranno presenti il Segretario nazionale On. Clemente Mastella e numerose autorità. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Dopo gli ottimi risultati, che il Partito “Noi di Centro” ha raggiunto alle regionali prima, e alle europee poi, questa sarà l’occasione per inaugurare la nuova sede in città, e rilanciare l’attività di militanti ed elettori per le tante sfide che attendono il territorio nei prossimi mesi e anni. Così l’avvocato Antonio Della Porta segretario cittadino.