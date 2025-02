Regionali, da Avellino Tajani rilancia l'ipotesi Martusciello "Piantedosi? Credo sia giusto che rimanga a fare il ministro dell'Interno"

Tappa in Irpinia per il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il segretario nazionale di Forza Italia ha preso parte al congresso provinciale con l'acclamazione a segretario irpino di Angelo Antonio D'Agostino. A margine dell'evento ecco la prospettiva per la candidatura alla presidenza della Regione Campania: "Martusciello è un nome vincente in questa regione. - ha affermato Tajani - Dovremo trovare l'accordo con i nostri alleati, ma se mi si chiede qual è il migliore candidato penso sia Fulvio Martusciello, però possiamo guardare anche a figure civiche".

"Piantedosi eccellente ministro dell'Interno"

No all'ipotesi Matteo Piantedosi come sintesi dell'area di centrodestra in Campania: "Credo che il ministro Piantedosi faccia bene il ministro dell'Interno a maggior ragione in questo momento, in una fase non semplice. - ha aggiunto Tajani - È un eccellente ministro dell'Interno, ho grande considerazione nei suoi confronti. Credo sia giusto che rimanga a fare il ministro dell'Interno. Ha tutta la mia fiducia e quella di Forza Italia". Martusciello rinnova l'attesa legata al candidato dopo le valutazioni in ambito nazionale: "Abbiamo avuto la disponibilità alla candidatura di Cirielli e Zinzi. Io ho dato la mia. - ha spiegato il commissario regionale di Forza Italia - Adesso vediamo la conclusione a cui arriveranno Tajani, Salvini e Meloni. A noi andrà benissimo ciò che sarà deciso".

"Aree interne da valorizzare"

Irpinia e aree interne nelle idee di Forza Italia già inserite nel progetto pilota Turismo delle Radici: "L'Irpinia è un po' l'immagine di tutte le nostre aree interne, che hanno grandi risorse e grandi potenzialità, ma non sempre vengono valorizzate come si dovrebbe".