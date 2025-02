Icam Lauro unico al sud, Radicali: "Chiusura è una follia" Blengino e Gambardella: "Scelte assurde arrivano dopo il Ddl Sicurezza"

"La chiusura dell'Icam di Lauro, l'unico istituto a custodia attenuata per madri detenute del Mezzogiorno, è una follia. Serve un intervento immediato delle istituzioni: non è accettabile costringere madri che stanno già vivendo una situazione di disagio ad affrontare lunghi trasferimenti in altri istituti penitenziari.

Queste scelte assurde arrivano dopo il ddl sicurezza, che concede ai giudici la possibilità di portare in carcere sempre più bambini, eliminando l'obbligo di misure alternative per le madri con figli minori di un anno.

La situazione delle nostre carceri è agghiacciante e questa è solo l'ultima decisione senza senso di un sistema ormai al collasso.

Ci auguriamo un intervento rapido da parte della politica e della magistratura". Lo dichiarano in una nota Filippo Blengino, segretario dei Radicali Italiani, e Bruno Gambardella, presidente comitato Radicali Italiani.