Costa: "Modello Napoli per la Campania, Fico candidato naturale nel M5S" "Mi considero una riserva di Stato. Terzo Mandato? Rispetto per Consulta e De Luca"

Ad Avellino, a margine del convegno "Custodi della Terra" su educazione ambientale, protezione della biodiversità e benessere animale, il vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa, ha ribadito la prospettiva del Movimento 5 Stelle: modello Napoli anche in Regione Campania con Roberto Fico candidato ideale. "Qualora il tavolo dell'area progressista, da AVS ai moderati, ritenesse di individuare un candidato del Movimento 5 Stelle, il candidato naturale per storia e autorevolezza è sicuramente Roberto Fico. - ha spiegato Costa - Io mi considero una riserva di Stato. Avete presente il patto per Napoli con un federatore è il sindaco Gaetano Manfredi, che sta lavorando molto bene. Credo che questo patto si possa replicare in Regione Campania".

"Terzo mandato? Attesa e rispetto per Consulta e De Luca"

L'obiettivo di un campo largo laboratorio sui territori anche in chiave nazionale: "Si cominciano a gettare le basi per quella che deve essere l'alleanza alle Politiche 2027 per andare a vincere contro questo attuale Governo non mi soddisfa, non ci soddisfa ed è per me un Governo di destra, non di centro-destra". Sul terzo mandato naturale attesa del parere della Consulta: "C'è un sacro rispetto nei confronti della Corte Costituzionale, organo fondamentale della Repubblica, ma anche una questione di rispetto umano e politico nei confronti dell'attuale presidente De Luca".