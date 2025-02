Avellino, Cipriano: "Gravissimo ciò che è accaduto in consiglio comunale" Domani conferenza stampa da parte dei consiglieri di opposizione

"Non ci hanno consentito di votare la commissione per la sicurezza in citta` dopo ore di dibattito. Un vergognoso atto di ostruzionismo amministrativo e mancato rispetto delle piu` elementari regole". A denunciarlo in una nota è Luca Cipriano del partito democratico ad Avellino.

Domani alle ore 10 all’ingresso di palazzo di citta` i consiglieri comunali di opposizione terranno una conferenza stampa per denunciare gli accadimenti nel corso del consiglio comunale di questa sera.