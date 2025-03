Ad Avellino il congresso provinciale di Azione, Gambacorta segretario Massima condivisione del partito sul nome del prossimo segretario Provinciale

Domenica 2 marzo 2025 presso il Circolo della Stampa di Avellino a corso Vittorio Emanuele II, si svolgerà il congresso provinciale di Azione Avellino.

I lavori cominceranno alle ore 10.00.

Organizzazione, radicamento sul territorio e partecipazione degli iscritti saranno il fulcro dei lavori congressuali, in particolar modo in vista delle prossime elezioni regionali.

Alle scorse elezioni Europee, Azione in Campania ha sfiorato il 4% dei consensi e proprio questo sarà il dato dal quale partire nella competizione che ci vedrà parte attiva nel rinnovo del Consiglio della nostra Regione.

Azione Avellino, nonostante l’organizzazione territoriale si fosse insediata da poco con il nuovo quadro dirigente, sempre alle scorse elezioni Europee, riuscì a raggiungere quasi 5000 voti, pur non esprimendo una candidatura legata al territorio, un dato questo che richiama il forte impegno e il grande desiderio di partecipazione di dirigenti, iscritti e simpatizzanti del partito.

Ai lavori del congresso prenderanno parte il Deputato e componente Ufficio di Presidenza Camera dei Deputati, on. Antonio D’Alessio insieme al segretario regionale di Azione Luigi Bosco. Da sottolineare la presenza dei consiglieri regionali di Azione che in questi anni hanno portato il proprio prestigioso contributo alla guida della Campania, Salvatore Aversano, Luigi Cirillo, Pasquale di Fenza e Giuseppe Sommese il quale attualmente ricopre l'importante carica di Presidente Commissioni Affari Istituzionali del Consiglio Regionale.



Massima condivisione del partito sul nome del prossimo segretario Provinciale Domenico Gambacorta, il quale finora ha ricoperto il ruolo di commissario, nelle fasi più delicate attraversate da Azione negli ultimi dodici mesi.

Il candidato segretario presenterà la sua mozione e la proposta di direttivo provinciale che saranno oggetto di voto.

Il congresso sarà soprattutto un momento di discussione politica teso al coinvolgimento di iscritti e simpatizzanti chiamati a dare nuova linfa alla politica provinciale, particolarmente per la consistente presenza delle nuove generazioni.