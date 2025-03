Genovese: "Concetti diversi di legalità rispetto alla maggioranza" Il consigliere di Patto Civico: "Sicurezza e legalità temi di poco interesse per l'amministrazione"

Prosegue il botta e risposta tra maggioranza e opposizione sull'istituzione di una commissione su sicurezza e legalità al Comune di Avellino: "Quanto accaduto nel consiglio comunale ieri sera è a dir poco vergognoso. Per ore abbiamo discusso della proposta della minoranza di istituire una commissione sulla sicurezza e la legalità, sollecitata dalla preoccupazione di tanti cittadini dopo gli ultimi fatti di cronaca. - ha affermato Rino Genovese, consigliere comunale di Patto Civico - Un consiglio comunale aperto, al quale hanno partecipato parlamentari, consiglieri regionali e tutti hanno applaudito a questa proposta, persino la maggioranza o almeno così sembrava, ma appena andati via gli onorevoli e finita la visibilità istituzionale, tutto è cambiato. La maggioranza, come sempre, ha mostrato il suo vero volto. Balbettando incomprensibili e patetiche giustificazioni ha deciso di non approvare la delibera di istituzione di una commissione consiliare sulla sicurezza e sulla legalità. Evidentemente sono temi di poco interesse per questa amministrazione o forse abbiamo concetti di legalità diversi. Certamente è divenuta intollerabile la sfrontatezza con cui la maggioranza impedisce ogni confronto democratico e l'interpretazione personalistica che hanno di statuto e regolamenti. Anche questo fa parte del concetto di legalità".