Prc, D'Argenio: "Grave quanto accaduto in consiglio comunale ad Avellino" "Questa amministrazione non ha la serenità per governare la città im trasparenza e integrità"

"Quanto avvenuto nel'ultimol consiglio comunale di Avellino è grave anche se non inatteso. Un'amministrazione nata da un commissariamento per le note vicende giudiziarie che coinvolgomo l'ex sindaco ma anche l'attuale e alcuni protagonisti della giunta attuale, quale interesse può avere alla costituzione di una commissione sulla legalità e la sicurezza? I fatti gravi di criminalità avvenuti nelle ultime settimane, con spari in strada, non potevano essere ignorati". Lo scrive in una nota Costantino D'Argenio rifondazione comunista.

"Un consiglio comunale tematico aperto alla società civile era ineludibile. Vergognoso però l'epilogo: come si poteva pensare che un consiglio del genere non prendesse una qualche iniziativa concreta, come l'istituzione della commissione consiliare chiesta dall'opposizione? La scappatoia della mancanza del numero legale e il tentativo cavilloso di rimandare la decisione alla capigruppo dimostrano ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che questa amministrazione non ha la serenità per governare la città im trasparenza e integrità".