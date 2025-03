Azione con Calenda, Gambacorta segretario provinciale: valorizzare aree interne Oggi il congresso provinciale

Anche in Irpinia, Azione con Calenda ha celebrato il Congresso provinciale, che ha eletto segretario provinciale Mimmo Gambacorta, già Sindaco di Ariano Irpino e Presidente della Provincia di Avellino e candidato con Azione al Senato alle politiche del 2022. E’ stato eletto anche il direttivo composto da amministratori locali in carica, professionisti, imprenditori, agricoltori e impiegati. Ma anche da donne e da giovani spesso alla loro prima esperienza di partito. "aree interne al centro del programma. E per le regionali siamo pronti a scendere in campo". Così Domenico Gambacorta risponde ai cronisti, fresco di nomina e pronto a coordinare le forze irpine in vista del voto. "Terzo mandato? Aspettiamo il parere della consulta e le scelte di Calenda. Manca poco, poi si vedrà". Non si sbilancia Gambacorta che spiega: per le regionali vogliamo confermare il brillante risultato delle scorse elezioni, che ci hanno garantito 4 consiglieri tra i banchi di palazzo Santa Lucia. Siamo pronti a fare la nostra parte. Quello che sarà l'obiettivo chiaro sarà l 'impegno per aiutare il comparto produttivo territoriale, per salvare e creare lavoro, per evitare che altri giovani debbano andare via per trovare un proprio futuro ".

Al Congresso sono intervenuti Antonio D’Alesso, Luigi Bosco, Salvatore Aversano e Luigi Cirillo, questi ultimi in rappresentanza del gruppo di Azione in Consiglio Regionale. “ Riportare la passione per la politica fra i giovani, formare una nuova classe dirigente che affronti con competenza i problemi delle comunità, mettere al centro dell’agenda politica proposte per rallentare la desertificazione delle aree interne” queste le conclusioni dell’intervento di Gambacorta