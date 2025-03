Garanzia diritti opposizione in consiglio ad Avellino: lettera al prefetto Lamentati criteri di imparzialità e nomine illeggittime

Garanzia dei diritti dell'opposizione nel consiglio comunale di Avellino. I consiglieri del gruppo largo centrosinistra su iniziativa di Antonio Gengaro scrivono al prefetto Rossana Riflesso, lamentando criteri di imparzialità e nomine illeggittime.

"Le nomine in materia di designazione o altri organismi, da parte del sindaco, sono state del tutto ignorate o eluse. Durante la votazione nel consiglio comunale del 28 febbraio 2025, la presidenza ha consentito ad un consigliere della maggioranza di chiedere la verifica del numero legale.

"L‘art. 141 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) prevede che nell’ ipotesi in cui non sia approvato nei termini il bilancio di previsione, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo [ora il Prefetto] nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo [ora il Prefetto] assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Alla data odierna (04 marzo 2025) non risulta essere stato ancora approvato dalla giunta comunale di Avellino lo schema di bilancio di previsione 2025-2027, come risulta dall’assenza di tale deliberazione all’albo pretorio dell’ente.

In considerazione di quanto sopra, considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, prorogato al 28 febbraio 2025 dal decreto Min. Interno del 24.12.2024, risulta, alla data odierna, essere scaduto, senza che risulti l’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Comunale, dello schema del suddetto documento contabile, si chiede al prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, di assumere ogni iniziativa di competenza ai sensi della suindicata normativa e di darne tempestiva comunicazione agli scriventi".