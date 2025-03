Forza Italia in Irpinia: ecco tutte le deleghe assegnate Parte anche la fase dei congressi nei comuni: domenica il primo ad Atripalda.

Il segretario provinciale di Forza Italia Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, ha ufficializzato l'assegnazione delle deleghe ai componenti della segreteria provinciale, delineando così la struttura organizzativa che guiderà il partito in Irpinia.

Durante l'incontro, che si è tenuto ieri presso la sede provinciale, D'Agostino ha presentato la squadra che lo affiancherà nel suo mandato, sottolineando l'importanza di un lavoro collegiale e di un rinnovato impegno sul territorio.

Ecco la composizione della segreteria provinciale con le rispettive deleghe:

• Angelo Antonio D'Agostino: Segretario Provinciale

• Giuliana Franciosa: Vicesegretario Provinciale

• Paola Luciano: Responsabile Dipartimenti e Responsabile Elettorale e Adesioni

• Pasquale Alaia: Responsabile Economia e Finanze

• Fabio di Pietro: Responsabile Intelligenza Artificiale

• Paolo Spagnuolo: Responsabile Formazione Politica

• Alfonso D'Acierno: Responsabile Comunicazione e Sport

• Gerardo Melillo: Responsabile Disabilità

• Ezio Moscariello: Responsabile Politiche della Montagna

• Enrico Sarno: Responsabile Infrastrutture

• Michele Miele: Responsabile Enti Locali e Aree Interne

• Gerardina Finelli: Responsabile Turismo e Benessere Animale

• Nicola Trunfio: Responsabile Istruzione



"Con questa squadra, Forza Italia si pone l'obiettivo di rafforzare la propria presenza in tutta la provincia, affrontando con competenza e dedizione le sfide che ci attendono", ha dichiarato D'Agostino. "Chiedo a tutti i componenti della segreteria massima collegialità nelle decisioni e un rinnovato impegno per rispondere alle esigenze del nostro territorio. Solo attraverso un lavoro di squadra potremo ottenere i risultati che i cittadini si aspettano da noi."



Il segretario ha inoltre annunciato l'avvio della fase congressuale nei comuni della provincia: "Domenica, ad Atripalda, daremo il via alla fase congressuale nei comuni, un momento fondamentale per consolidare la nostra presenza sul territorio e per ascoltare le istanze delle comunità locali. È un passo necessario per costruire una struttura capillare che ci permetta di essere sempre più vicini ai cittadini e alle loro necessità."