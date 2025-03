Congresso FDI ad Ariano Irpino: D'Amato è il coordinatore cittadino Elezione per acclamazione del coordinatore cittadino del circolo "Enea Franza"

Congresso cittadino di Fratelli d'Italia ad Ariano Irpino con l'elezione per acclamazione del coordinatore cittadino del circolo "Enea Franza", Manfredi D'Amato, Cavaliere del Lavoro, e dei componenti del Coordinamento cittadino Luigi Melito, Giuseppe Paone, Patrizia Corsano, Alessandra Padula, Angela Altavilla, Natascia Di Gregorio, Alberto Pannese, Benvenuto De Pasquale, Sara Pannese, Marco Urciuoli e Gianluca Lo Conte. Ha presieduto il congresso cittadino Giuseppe Corona, componente della Commissione di Garanzia Nazionale FdI.

"Promuoviamo la crescita di una classe dirigente all'altezza della sfida"

"L'evento ha conosciuto significativi momenti di approfondimento e di discussione delle tematiche che riguardano la città di Ariano Irpino e ha rappresentato l'occasione per delineare le strategie di sviluppo economico, sociale e culturale della comunità del Tricolle nel rispetto delle tradizioni ed attente alla tutela dell'ambiente. - si legge nella nota di FDI - La discussione ha coinvolto tanti attori protagonisti della comunità politica arianese, che, con i loro interventi, hanno contribuito ad animare il dibattito. Sono intervenuti Ettore Zecchino per Orizzonti Popolari, Enzo Pratola per il Comitato strada Manna Camporeale, i consiglieri comunali Marcello Luparella e Daniela Tiso Patto Civico, Antonio Della Croce per Moderati per Ariano, Antonio Santosuosso Presidente provinciale Collegio Geometri, Fabio Gambacorta Responsabile gruppo Azione, Giuliana Franciosa, Crescenzo Perrina e Alessandro Moschillo per Forza Italia, Antonio Volpe per il Comitato Valle del Miscano. Fratelli d’Italia onora, giorno dopo giorno, l'impegno di riportare al centro dell'agenda politica lo sviluppo delle "Aree interne", di rilanciare la questione giovanile, di creare le giuste opportunità affinché si arresti lo spopolamento dei territori. Promuoviamo la crescita di una classe dirigente all'altezza della sfida e del compito che FdI si è dato".