Caos commissioni, Nargi: "Brutto spettacolo in consiglio, caos inammissibile" Il sindaco risponde ai consiglieri di minoranza

Scontro sulle commissioni comunali ad Avellino e il sindaco Laura Nargi, risponde alle accuse della minoranza. La Nargi ha ribadito che la maggioranza al governo è legittima e che, pur riconoscendo il valore del contributo dell’opposizione, è fondamentale che vengano rispettati gli equilibri istituzionali.

"Ho assistito all'ennesima mistificazione della realtà", ha dichiarato Nargi, riferendosi alle critiche mosse da una parte dell’opposizione. "L’opposizione deve prendere atto del fatto che, purtroppo, ha perso e che ora c’è una maggioranza al governo. Noi, come consiglieri di maggioranza, vogliamo dialogare pacificamente con l’opposizione, ma è necessario che ci sia un cambio di atteggiamento. Non servono le polemiche, ma una collaborazione.

E' bene precisare che esiste un equilibrio nelle commissioni, dove ci sono la maggioranza e la minoranza. La modifica che abbiamo votato ieri ripristina semplicemente l’equilibrio della composizione delle commissioni", ha spiegato. Nargi ha chiarito che l’intento della maggioranza non è quello di imporre una visione unilaterale, ma piuttosto di ripristinare un equilibrio che era stato modificato. "Avete notato che, purtroppo, gli equilibri non sono stati rispettati. In numerose commissioni non c’è equilibrio tra maggioranza e opposizione, ma solo una minoranza che fa ostruzione.. In questo caso, si ritorna semplicemente da sei a cinque, e la maggioranza, come recita lo statuto e come stabilito dalla legge, deve obbligatoriamente avere il numero maggiore di consiglieri", ha sottolineato, ribadendo che si tratta di un ripristino di ciò che è sempre stato in vigore negli anni precedenti.

Le polemiche in consiglio comunale: un "brutto spettacolo"

Un altro tema centrale nelle dichiarazioni del sindaco è il comportamento dell’opposizione in consiglio comunale. Nargi ha parlato di "un caos" che, a suo avviso, ha danneggiato gravemente il rispetto delle istituzioni. "Spero che questo brutto spettacolo non si ripeta mai più", ha commentato, riferendosi alle offese e agli scontri che si sono verificati durante l’ultima seduta consiliare.

"Ci sono state offese da parte della minoranza alla maggioranza. Questo è denunciabile, perché non si può accettare un comportamento del genere in un’istituzione. Ho visto un comportamento di maleducazione e di mancato rispetto per le persone", ha aggiunto, facendo eco a un senso di frustrazione per l’incapacità di costruire un dialogo rispettoso e produttivo.