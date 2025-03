Referendum cittadinanza: ad Avellino nasce il comitato irpino per il sì La federazione irpina aderisce all'iniziativa

Il partito della rifondazione comunista, federazione irpina aderisce all'iniziativa, promossa insieme a diverse forze politiche e sociali del territorio, che si terrà con la significativa partecipazione del segretario nazionale, Maurizio Acerbo, a testimonianza della centralità che il partito della rifondazione comunista attribuisce alla battaglia per i diritti.



L'incontro pubblico di presentazione del comitato si svolgerà oggi, venerdì 21 marzo, alle ore 18:00, al circolo Avionica Aps, in via Cristoforo Colombo 16 ad Avellino. Sarà un'occasione cruciale per approfondire le ragioni del convinto sostegno al sì e per discutere i contenuti di questa fondamentale riforma.

Così Arturo Bonito segretario provinciale del partito di rifondazione comunista, federazione Irpina:



"Oltre al nostro segretario nazionale Maurizio Acerbo, l'iniziativa vedrà la partecipazione di importanti esponenti politici a livello nazionale, tra cui Filippo Blengino, segretario nazionale di radicali italiani, e Matteo Hallissey, presidente nazionale di Più Europa e radicali italiani. La presenza di queste figure di spicco sottolinea l'ampio e trasversale sostegno che la proposta referendaria sta raccogliendo nel Paese.



Saranno inoltre presenti rappresentanti di partiti e associazioni che condividono l'obiettivo di un'Italia più inclusiva e rispettosa dei diritti, tra cui il partito democratico, sinistra italiana, Arci e Libera. La partecipazione di così tante realtà del panorama politico e sociale dimostra la forte volontà di cambiamento che anima la nostra società civile.



Il referendum dell'8 e 9 giugno rappresenta un'opportunità storica per superare una normativa anacronistica e iniqua. La riduzione da dieci a cinque anni del periodo di residenza necessario per ottenere la cittadinanza è un atto di giustizia sociale che allinea l'Italia agli standard europei e facilita la piena integrazione di chi vive, lavora e contribuisce alla crescita del nostro Paese.



Il partito della rifondazione comunista, federazione irpina, invita calorosamente tutta la cittadinanza irpina a partecipare all'incontro di questa sera. Sarà un momento importante per informarsi, confrontarsi e unirsi in questa battaglia per un'Italia più giusta, solidale e pienamente democratica".