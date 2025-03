Baiano, Conte: stiamo costruendo un progetto alternativo al centrodestra Il presidente del Movimento Cinque Stelle a Baiano per una Lectio Magistralis

Una Lectio Magistralis ma anche occasione per ribadire la sua posizione rispetto alle scelte del Governo Meloni e sulle future elezioni in regione Campania. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è stato presente questa mattina al Teatro Colosseo di Baiano per una Lectio Magistralis. Evento organizzato dalla Scuola di Educazione Politica.

Meloni e questo Governo hanno sottoscritto un delirante piano di 800 miliardi tutto buttato in armi, mentre invece tagliamo sulla sanità, sull’istruzione e sulla scuola, su quello che serve ai cittadini, sommersi da caro bollette e caro vita. Ieri siamo stati a Mirafiori a guardare una realtà di crisi che riguardano migliaia lavoratrici, oggi incontreremo altre situazioni aziendali in crisi. Ce ne sono centinaia e centinaia in tutta Italia, Meloni dove sei e cosa state facendo? Vi buttate a spendere soldi per le armi a favorire la Germania: una follia”.

E poi sulle elezioni dice: “La posizione del Movimento Cinque stelle è molto chiara, sta facendo di tutto per costruire un progetto che sia alternativo alle forze di centrodestra, perché non possiamo permettere che la Campania sia amministrata da queste persone che stanno rovinando addirittura l’Italia intera col governo nazionale”.