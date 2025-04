"Senza bilancio niente maxischermo per vedere domani la partita dell'Avellino" Crisi Comune, Cipriano: "Guerra di potere fratricida tutta interna alla maggioranza"

"Senza un bilancio non si può amministrare. Non ci sono fondi per la manutenzione cittadina, le strade, il verde pubblico, l’edilizia popolare. Non ci sono, banalmente, nemmeno i fondi per vedere domani la partita dell’Avellino in trasferta. È solo un esempio, tra tanti, per dire che Gianluca Festa, dal giorno in cui ha deciso di commissariare politicamente Laura, di fatto ha esautorato la sindaca" ha dichiarato il consigliere comunale Luca Cipriano a margine della conferenza stampa convocata dall'opposizione dopo lo scioglimento della seduta del consiglio comunale di oggi, 18 aprile. Il sindaco Laura Nargi apre la crisi, ma l'opposizione punta il piede sull'acceleratore e invoca dimissioni immediate e ritorno ai seggi.

"Oggi ci troviamo in una crisi che è una crisi monca: Laura Nargi non ha altra strada se non quella di azzerare la Giunta, aprire una profonda frattura con la sua ex maggioranza. Solo di fronte a queste parole di verità potrà riacquistare un minimo di autorevolezza e credibilità, e provare ad andare a testa alta. Noi dell’opposizione crediamo che ciò non avverrà. Crediamo di trovarci di fronte all’ennesimo bluff, all’ennesima guerra di potere fra fazioni, e probabilmente, nel giro di qualche giorno, anche questa ennesima umiliazione che la sindaca ha subito verrà ricomposta" ha concluso il consigliere.