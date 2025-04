Forza Italia rinvia congresso cittadino di Paternopoli: rispetto per Francesco La decisione, condivisa con il responsabile nazionale Francesco Battistoni

"A seguito della scomparsa di Papa Francesco, Forza Italia, in linea con le disposizioni nazionali, comunica la sospensione e il rinvio a data da destinarsi del congresso cittadino di Paternopoli, originariamente previsto per venerdì 25 aprile 2025, presso il Ristorante 'Pater Familias'.



La decisione, condivisa con il responsabile nazionale dell’oganizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni, intende rispettare il clima di lutto nazionale e favorire un momento di raccoglimento e cordoglio pubblico. La nuova data del Congresso sarà comunicata nei prossimi giorni." Così in una nota la segreteria provinciale di Forza Italia Avellino