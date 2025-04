Ciampi: "Oggi ho scelto di aderire alla maratona del digiuno a staffetta" L'iniziativa promossa dall’associazione Radicale Maurizio Provenza

"Oggi ho scelto di aderire alla maratona del digiuno a staffetta, promossa dall’associazione Radicale Maurizio Provenza, per sollecitare l’approvazione della proposta di legge sul fine vita medicalmente assistito in Campania". E' quanto scrive in una nota il consigliere regionale del movimento cinque stelle Vincenzo Ciampi.

"Purtroppo la legge, a prima firma Luigi Abbate e che ho sottoscritto personalmente, dopo 407 giorni giace ancora nei cassetti del consiglio regionale.

Questa legge non è una minaccia alla vita, ma un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni: il consiglio voti subito e restituisca dignità e rispetto a chi affronta una malattia irreversibile".