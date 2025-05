Ariano, Martusciello ai popolari: tornate in Fi, è la vostra casa naturale Lo ha detto Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania

"I popolari, i cattolici democratici, chi si riconosce nella storia della Democrazia Cristiana e nei valori del popolarismo europeo, non cedano alla tentazione delle scorciatoie. La loro identità non è da reinventare ma da ritrovare. E Forza Italia è oggi l'unico spazio politico che accoglie e rilancia quei principi: la centralità della persona, la libertà responsabile, la sussidiarietà, il giusto equilibrio tra iniziativa e giustizia sociale". Lo ha detto Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, intervenendo ad Ariano Irpino. "Fratelli d'Italia - ha proseguito Martusciello- ha una storia diversa, appartiene a un'altra cultura politica e guarda ad altre famiglie europee. Chi proviene dal popolarismo e crede nel dialogo tra istituzioni e società, nell'Europa dei popoli, trova in Forza Italia una casa coerente con quei valori". "Da Ariano Irpino e dalla provincia di Avellino - ha concluso il leader degli azzurri campani - parte un invito ai liberi e forti di oggi, a chi ha vissuto la politica come impegno civile: Forza Italia è il luogo dove questa storia può continuare".