Avellino, Festa perde pezzi, Nargi supera la crisi: domani prova del Bilancio Mazzeo, Picariello, Cosmo e Lombardi passano con Laura Nargi che ora conta 8 consiglieri

Scricchiola la compagine dei festiani in comune ad Avellino. Domani la prova del bilancio (convocazione ore 9.30, ndr) lo schieramento che fa capo all'ex primo cittadino, del comune capoluogo, annuncia voto favorevole, ma in quattro passano nelle fila del sindaco Laura Nargi.

Nasce il gruppo "Coraggio per Avellino"

Nasce il gruppo “Coraggio per Avellino”, con tre eletti di “Davvero” Nicole Mazzeo (che sarà capogruppo) Antonio Cosmo, Michele Lombardi e Vincenzo Picariello di “Viva La Lbertà”. Il plotone dei festiani si riduce, ma comunque annuncia voto sì per la seduta del consiglio in programma per domani a palazzo di Città. Passaggio cruciale per Laura Nargi, che si blinda dietro numeri meno rischiosi e ballerini, grazie al passaggio dei 4 festiani tra i suoi fedelissimi.

4 festiani per Nargi

“Linea lontana da ogni personalismo” si legge nella notte del nuovo gruppo che precisa: “basta divisionismi che stanno mettendo a rischio l'efficacia dell'azione di governo”. La stoccata è chiara e diretta a quanto avvenuto nelle scorse settimane, con prove di forza dell'ex primo cittadino che ha, anche con tanto di conferenza stampa, dato prova dei suoi numeri in assise. “Daremo sostegno per risolvere le problematiche della città partendo dal bilancio e dal caso stadio”, spiegano i quattro consiglieri. La costituzione del gruppo è una azione netta, un atto di coraggio politico che segna la rottura rispetto e modi atteggiamenti non più condivisibili.

I progressisti: si torni alle urne

E' una dichiarazione di indipendenza da logiche politicistiche , con l'obiettivo di mettere al centro l'interesse della città”. Dunque sono otto gli eletti a favore di Nargi, con i quattro di Coraggio di Avellino, che vanno ad affiancarsi ai 4 reduci di SiAmo Avellino: Mattiello, Liberale, Zaolino e D'Alelio. Intanto i progressisti invocano le urne. “Controvento”, “Si Può” e “Verdi” e Sinistra chiedono voto anticipato per quella che definiscono “una amministrazione mai nata”.