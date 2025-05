Ecco i fedelissimi di Nargi: nasce il nuovo gruppo "Coraggio per Avellino" Stamattina in consiglio la presentazione del Gruppo

Quattro consiglieri per Laura Nargi. Oggi in consiglio comunale ad Avellino, la presentazione ufficiale della costituzione del nuovo gruppo di maggioranza, in apertura del consiglio comunale .

Walzer di consiglieri

Nuovo spostamento in seno alla maggioranza, stavolta dal plotone dei festiani a quello del sindaco di Avellino Laura Nargi. Nicole Mazzeo, Antonio Cosmo, Vincenzo Picariello e Michele Lombardi sono i componenti del gruppo che assicura i numeri in consiglio per il via libera al Bilancio, che tra poco sarà discusso. È stata la capogruppo Mazzeo ad ufficializzare la costituzione della compagine, che fa salire ad otto il numero dei nargiani, con D'Alelio,Mattiello Liberale e Zaolino.

Genovese: il nome scelto dal gruppo fa riflettere

Rino Genovese di Patto Civico commenta in assise: il nome scelto dal nuovo schieramento è inquietante. Vi chiamate "Coraggio per Avellino", sarebbe stato meglio scegliere un nome come "maggiore impegno " o altro. Perché parlate di "Coraggio"?. Patite ingerenze esterne?. Ci vuole forse coraggio per ammettere di aver sbagliato scelte politiche?.

Dai banchi dell'opposizione Aquino commenta: auguri al sindaco che ora, grazie al nuovo gruppo , potrà amministrare con più numeri e alleati.

Nargi: appello al buonsenso

Il sindaco Nargi si è appellata al buonsenso dei consiglieri e ha spiegato: abbiamo perso un mese per una crisi politica che ha travolto maggioranza, opposizione e comunità. Chiedo scusa alla mia città per quanto avvenuto , ora dobbiamo lavorare tutti insieme per fare crescere Avellino. Chiedo a tutti di votare il bilancio darmi tempo e lavorare per il bene comune.

