Fratelli d'Italia: eletto il coordinamento cittadino a Grottaminarda Alla guida del partito Gerarda Faretra

Ieri sera, in un clima di sereno confronto, alla presenza del presidente provinciale Ines Fruncillo si è celebrato il congresso di Grottaminarda che ha proclamato eletto alla carica di coordinatore cittadino la Gerarda Faretra.

Il congresso cittadino, presieduto da Giuseppe Corona, si è rivelato un evento importante per la comunità locale e ha registrato la partecipazione oltre che degli iscritti del circolo, anche quella di alcuni componenti dell’esecutivo provinciale e dei coordinatori cittadini di FdI dei comuni limitrofi.

Due i candidati che si sono confrontati per guidare il circolo: Gerarda Faretra e Roberto Romano.

Il congresso ha registrato un confronto aperto e costruttivo tra i due candidati, che hanno sottolineato l'intento di un impegno condiviso per il bene della comunità e la volontà di aprirsi al dialogo con tutti gli attori socio economici del territorio.

Al termine del congresso, gli iscritti hanno espresso la loro preferenza, scegliendo Gerarda Faretra come riferimento apicale della comunità grottese di FdI.

A supportare l’attività della neo eletta, gli iscritti hanno scelto come componenti del coordinamento cittadino Carmela Di Donato Fabio Barone e Giuseppina Poggiante.

Entra di diritto nel coordinamento cittadino anche il candidato non eletto alla carica di coordinatore cittadino, Roberto Romano.

Tra le tematiche dibattute quelle dello spopolamento delle aree interne, la valorizzazione del comparto industriale della Valle dell’Ufita, le progettualità infrastrutturali tra le quali la stazione AV Hirpina, la piattaforma logistica, il sostegno alle piccole imprese locali, la promozione del commercio tradizionale grottese e la promozione di iniziative culturali e turistiche.

Si è, inoltre, sottolineata l’attenzione del Governo Meloni per la Valle Ufita, come dimostra l’azione di rilancio della Menarini Bus di Flumeri, che qualche mese ha accolto la visita del Ministro on. Adolfo Urso.