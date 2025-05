Liberi e Forti: "Ariano ancora esclusa, un'altra occasione persa" "Chiediamo trasparenza, progettualità e responsabilità"

"Mentre la Regione Campania annuncia con enfasi l’elenco dei Comuni ammessi ai finanziamenti per il rifacimento delle reti idriche, fognarie e di depurazione: 66 milioni di euro destinati alla provincia di Avellino, Ariano Irpino, ancora una volta, non c’è.

Nel 2025, in una città che ambisce ad essere riferimento per il territorio, ci sono ancora intere contrade senza rete idrica, senza fognature, senza strade degne di questo nome". Lo scrive in una nota il neo progetto civico della città "Liberi e Forti".

Eppure, continuiamo a perdere opportunità concrete mentre assistiamo, nei mesi di siccità, allo scaricabarile contro gli enti sovracomunali, come l’Alto Calore. L’acqua è un bene primario, un diritto essenziale, e non possiamo più accettare che incapacità amministrative e inerzia progettuale condannino Ariano all’isolamento e alla marginalità.

Chiediamo trasparenza, progettualità e responsabilità. Perché un territorio senza reti è un territorio senza futuro". (Foto panoramica Ariano dall'alto Francesco Lops).