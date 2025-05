Avellino, Sorice (Davvero): festiani assenti alla riunione? Non c'è nuova crisi Avellino, i festiani smentiscono una nuova frattura in maggioranza

Nessuna convocazione in maggioranza, ma è pronta a trovare una soluzione con i consiglieri del Patto civico. Il sindaco di Avellino Laura Nargi, forte di una maggioranza ritrovata dopo una tribolata approvazione del bilancio di previsione.

L'ok al bilancio

Il via libera incassato al bilancio è arrivato grazie all'appoggio dei festiani e dei consiglieri del Patto civico, e diventa un nuovo nodo da sciogliere per Laura Nargi, alle prese con confronti serrati con i componenti dell'assise di piazza del Popopolo.

Sorice: non c'è tensione in maggioranza

"La maggioranza che ha sostenuto il sindaco Nargi è quella che l'ha portata a vincere queste elezioni - spiega Mario Sorice della lista Davvero-. Il sindaco Nargi farà tutte le valutazioni del caso, noi ne prenderemo atto e valuteremo in corso d'opera".

I consiglieri del patto civico alla finestra

I consiglieri del Patto civico, secondo i rumors sempre più insistenti, restano alla finestra in attesa di un possibile ritocco della Giunta. Intanto c'è stata una riunione di maggioranza. Assente il plotone dei festiani. Ma il consigliere Sorice smentisce possibili tensioni nello schieramento che sostiene il sindaco. "Non è stata un'assenza studiata. Smentiamo ogni fantasiosa ricostruzione circolata in queste ore. Non abbiamo nessun tipo di problema con il sindaco Laura Nargi - spiega Sorice-, ma soltanto una riunione convocata ad horas dove,per problemi organizzativi per degli impegni lavorativi, non siamo riusciti a partecipare. Non è in atto una frattura in maggioranza".