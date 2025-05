Barelli: "Il congresso ad Avellino sia una svolta chiara sul territorio" Gerardo Melillo è stato eletto segretario cittadino di Forza Italia

Congresso ad Avellino per Forza Italia e Gerardo Melillo è stato eletto segretario cittadino. "È un onore essere qui ad Avellino, una città che ha bisogno di tanto. - ha spiegato il capogruppo FI alla Camera dei Deputati, Paolo Barelli, che ha moderato il congresso - Il congresso cittadino deve rappresentare una svolta chiara, la volontà di occuparsi di un territorio fondamentale per il Paese, specialmente per la Campania. Andremo alle elezioni regionali. I territori non sono stati valorizzati dalla Giunta regionale negli ultimi anni. Per troppi anni i territori sono usciti dal circuito della bellissima città di Napoli. L'economia ha bisogno di un impulso. Parleremo di economia e di risposte da dare ai cittadini. Il nome per il centrodestra alle Regionali? Arriverà presto. I leader si incontreranno a breve. L'impostazione che dà Forza Italia è quella di mettere a disposizione personalità capaci di gestire la Regione con professionalità. Chiunque sarà scelto deve avere caratteristiche ben definite. Sarà un civico? Ben venga. È una questione di capacità".

Martusciello: "Forza Italia rinata in tutti i comuni"

"È il congresso della certificazione della rinascita di Forza Italia. - ha aggiunto il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello - Siamo nel capoluogo della provincia di Avellino. Forza Italia è stata interamente ricostruita in ogni città. Mettiamo le basi per governare la città e la Regione Campania. Una grande classe dirigente che si misura con i problemi del territorio. Il candidato per le Regionali? Arriverà subito dopo il referendum. So che è stato convocato il tavolo nazionale per individuare i vari candidati. Ormai ci siamo".

Petitto: "La crisi al Comune? Occorre lealtà"

"Forza Italia si sta candidando a essere il primo partito in provincia. Lo ha fatto con il tesseramento. - ha affermato il consigliere regionale, Livio Petitto - I numeri crescono ovunque e l'entusiasmo nel capoluogo è chiaro. Partendo dai giovani vogliamo dare serenità e speranze al territorio, abbondanato nel decennio targato De Luca, dando un'offerta di politiche alternative rispetto a quello che è stato il fallimento del centrosinistra in Campania. La crisi al Comune? Forza Italia è il partito del dialogo. Siamo pronti a dialogare con chiunque. Conta la chiarezza e la lealtà: aspetti che sono mancati dall'insediamento ad oggi".