Iacovacci: "Nargi? Sta a lei scrivere una nuova pagina politica" "In caso contario andrà a casa. La città? Si deve svegliare"

"Ritengo che il non votare una delibera con l'indicazione del nome del sindaco sia stato un atto grave da parte degli assessori. Non la si può votare contro. O ti dimetti e te ne vai in modo onorevole, ma non ti fai revocare. Festa è abituato a fare piatto più piatto. Ha fatto dimettere anche gli altri quattro per tenere il gruppo coeso, altrimenti all'interno del suo gruppo ci sarebbero state delle fuoriuscite": così si è espresso il consigliere PD al Comune di Avellino, Ettore Iacovacci, sulla crisi al Comune e la revoca di tre assessori con gli altri componenti della Giunta che si sono dimessi subito dopo.

"Serenità da ritrovare per il bene della città"

"La città si deve svegliare e spero che anche il sindaco si sia svegliata dopo questa nuova situazione mettendo in campo tutte le energie per ritrovare quella serenità che stesso lei ha detto di aver perso. Ritrovare quella serenità e andare avanti per il bene della città penso che sia la cosa primaria. Visto che si è candidata ed è stata eletta, tocca a lei la prima mossa e fare quadrato all'interno del consiglio comunale".

"Nargi sta scrivendo il suo destino"

"Il congresso di Forza Italia in città? Non lego le situazioni, credo sia una coincidenza. L'unico dettaglio sicuro è che Festa ha sottovalutato Nargi. Lo dico da più di una settimana. Festa era convinto che qualunque cosa chiedesse alla Nargi lei l'avrebbe seguito. Il problema è questo. Nargi sta scrivendo il suo destino. Questa pagina è solo nelle sue mani. O scrive una nuova pagina politica oppure va a casa".