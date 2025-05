La crisi nei comuni campani, le inchieste e gli arresti: focus di Otto Channel Toni Iermano e Franco Festa intervistati dal direttore Pierluigi Melillo analazzano il caso Avellino

La crisi nei comuni della Campania, determinata non solo dalle inchieste della magistratura che hanno portato all'arresto di diversi sindaci, ma anche dalle divisioni che si registrano nelle coalizioni e alleanze politiche.

Focus su questo argomento nella rubrica punto di vista di Otto Channel condotta dal direttore Pierluigi Melillo. Ospiti in studio, Toni Iermano docente Università di Cassino e lo scrittore irpino Franco Festa.

Dal caso Avellino agli altri comuni recentemente oggetto di inchieste della magistratura. Per Iermano: "Quello che successo ad Avellino, dopo la vicenda del sindaco Festa è tutto il frutto di una gestione quinquennale, di un metodo che si era ormai stabilito nell'amministrazione della città. Si tratta di conflitti puerili, giocati su una competizione tra prime donne di paese".

Un romanzo della città dai contorni di un giallo. "Nessuno scrittore sia in grado di esprimere una trama così alta come quella che si sta sviluppando oggi al comune di Avellino. Hanno superato - afferma Festa - ogni possibilità di narrativa, ci dobbiamo arrendere di fronte a ciò che accade. Di fronte a giochi, contrapposizioni e scimmiottamenti, qui ci troviamo di fronte ad interessi concreti e reali che si stanno muovendo. E' qualcosa di pericoloso per la città. Avellino ormai è una realtà marginale in Campania".