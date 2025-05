Fico: "De Luca? Nessun giudizio. Programma centrale nella coalizione" "Discussione con differenze, ma c'è l'interesse di migliorare la qualità della vita dei cittadini"

"Oggi si parla di coalizione che deve essere ampia con il protagonismo delle forze politiche, con i moderati, con il protagonismo civico, la collegialità e la partecipazione. Bisogna mettere al centro un programma importante a partire dalle aree interne e perciò sono qui ad Avellino. I nomi sono sempre l'ultima parte di un percorso". Così si è espresso l'ex presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, presidente del Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle, a margine del nuovo appuntamento organizzato dal Circolo "Aldo Moro" per il Cantiere Democratico al Circolo della Stampa di Avellino. "Con De Luca? Pensiamo a una coalizione ampia in cui tutti possono avere un protagonismo rispetto al programma che si esprime. È tutto qui. Si dovrà lavorare a un programma innovativo per la Campania e bisognerà lavorare in modo molto forte".

"Differenze e discussione, ma conta l'interesse per i cittadini"

"Un giudizio sui dieci anni di De Luca alla guida della Regione Campania? Non do giudizi. A me interessa il programma. Se dico che bisogna lavorare molto sulla sanità pubblica, non c'è dubbio che bisogna farlo sempre di più. - ha aggiunto Fico - Se dico che bisogna lavorare sui trasporti, non c'è dubbio che si debba lavorare sempre di più. Se dico bisogna lavorare sulle questione ambientali, bisogna lavorare con le imprese che sono il motore della nostra regione. Dobbiamo lavorare sul programma. Il campo largo di Napoli come modello, ma non ovunque? Siamo reduci dalle vittorie di Genova e Ravenna. Abbiamo vinto in Sardegna, a Napoli siamo in coalizione. È giusto che ci sia discussione con differenze, ma c'è l'interesse comune di migliorare la qualità di vita dei cittadini".