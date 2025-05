Fratelli d'Italia Bisaccia: Alessio Roma eletto coordinatore cittadino L'evento si è svolto nell'incantevole scenario del Castello Ducale

Nell’incantevole scenario del Castello Ducale, si è svolto il congresso cittadino di Fratelli d’Italia Bisaccia, caratterizzato da un clima di condivisione e partecipazione. Durante l’evento, è stato eletto per acclamazione il giovane Alessio Roma.

Hanno preso parte all’evento il presidente provinciale Ines Fruncillo, che ha sottolineato l’importanza dei congressi cittadini e l’apertura dei circoli territoriali come opportunità strategica per rafforzare la presenza e l’attenzione verso i territori, promuovendo il dialogo e la collaborazione tra cittadini e politica, incentivando la collaborazione intercomunale tra i circoli, l’assessore comunale Giuseppe Ciani, rappresentante di lungo corso della destra bisaccese e al terzo mandato come amministratore comunale, testimonianza del suo impegno serio e costruttivo sul territorio e della sua attiva presenza nello scenario politico locale.

I lavori congressuali sono stati presieduti dal sindaco di Conza della Campania e assessore della comunità Montana Alta Irpinia, Raffaele Cantarella, che ha illustrato l’operato strategico dell’azione politico-amministrativa sul territorio e negli enti sovracomunali e dal componente dell’esecutivo provinciale Michelangelo Miele.

I saluti istituzionali sono stati affidati al vice sindaco di Bisaccia, Salvatore Sicuranza. Apprezzato l’intervento di Pierfrancesco Vuolo, coordinatore cittadino di FdI Gesualdo. Al centro della discussione sono state poste le linee programmatiche presentate dal neo coordinatore bisaccese, con particolare attenzione all’importanza di investire nei giovani, nelle imprese e nelle famiglie, al fine di creare una comunità più attiva e coesa.

Sono stati inoltre affrontati temi quali l’organizzazione di un coordinamento cittadino, lo sviluppo di progetti concreti per il miglioramento del territorio, al fine di un sostegno all’amministrazione locale, l’investimento nel mondo giovanile, il supporto alle imprese e alle famiglie, la promozione della partecipazione civica, la collaborazione tra vari attori, i rapporti con i rappresentanti sovracomunali e la tutela del patrimonio locale. L’obiettivo è quello di perseguire uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Il congresso si è svolto all’insegna della partecipazione e dell’impegno, registrando la presenza di numerosi dirigenti del territorio e di molti iscritti al partito, tra storici tesserati e giovani leve appassionate ed energiche.