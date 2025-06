"Fiducia come sempre al sindaco, ma basta crisi: Città stanca delle polemiche" Nargi chiede tempo, Liberale (SiAmo Avellino): noi come sempre con il sindaco

Dimissioni, ribaltone politico o pace in maggioranza: sono queste le strade che può imboccare il sindaco di Avellino, Laura Nargi, alle prese con duri giorni di confronti serrati, tra maggioranza e sponde meno severe dell'opposizione in assise, per trovare solidità e pace per il suo governo di Avellino.

Chiede tempo il sindaco Nargi e i suoi fedelissimi sono al suo fianco, anche in questa nuova fase politica. Il termine ultimo, la prova decisiva è fissata per il prossimo 12 giuno, quando l'assise tornerà a riunirisi in quella stessa aula in cui, venerdì, Nargi si è trovata a parlare senza giunta e senza maggioranza. Tra le fila di SiAmo Avellino, lista di pieno riferimento di Nargi, Fabio Liberale, presidente della commissione Urbanistica assicura: "siamo pronti a dare, come sempre, tempo e fiducia a Nargi. La città, è bene ricordarlo, è stanca e chiede risposte e un'amministrazione maggiormente concreta e fattiva. I cittadini vogliono e chiedono un'amministrazione più propositiva. Il consiglio è composto da tante persone competenti e professionali, pronte a fare la propria parte, per garantire sviluppo e futuro alla nostra comunità". Liberale spiega: Ci auguriamo che questa crisi politica si risolva e presto. Possiamo anche tornare ad avere nuovi equilibri per programmare e progettare per il bene della città". Secondo il presidente LIberale quello che serve è lavorare per un governo stabile e coeso, che eviti nuove tensioni. "Sono giorni delicati per il nostro sindaco- spiega-. Credo che, per il bene di Avellino, vadano arginati tutti quegli atteggiamenti e personalismi , che minano la stabilità in questa fase amministrativa. Servono progetti e sviluppo, non pretese. Serve coesione e stabilità e non continue tensioni, che non ci consentono di programmare azioni concrete per il capoluogo e la sua comunità ".