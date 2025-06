Fratelli d'Italia Baiano: il congresso cittadino sceglie Nunzio Calviati Ines Fruncillo ha sottolineato l’importanza della costituzione dei circoli territoriali

Il congresso cittadino di Fratelli d’Italia Baiano, ha registrato un clima di partecipazione, confronto e di rinnovato interesse.

Durante l’evento, è stato eletto, per acclamazione, coordinatore cittadino Nunzio Calviati, affiancato dal coordinamento cittadino composto dal consigliere comunale Beatrice Colucci, Carlo Mascheri, Maria Mazzariello e Salvatore Schettino.

Hanno preso parte all’evento il presidente provinciale Ines Fruncillo, che ha sottolineato l’importanza della costituzione dei Circoli territoriali, sempre di più punto di riferimento dei cittadini, che riconoscono nella proposta politica di FdI un modello che incentiva al dialogo con i territori e affronta con concretezza le tante problematiche delle comunità in cui opera.

Ha presieduto il congresso il dirigente provinciale Nello Mainolfi, coadiuvato, nelle funzioni di segretario, dal componente dell’assemblea nazionale Arturo Meo.

Hanno portato il loro saluto e un apprezzato contributo di idee il Consigliere Provinciale Francesco Mazzariello, i Dirigenti Provinciali Giovanni Candela, Ettore de Conciliis de Iorio e Stefano de Laurentiis e Modestino Maria Iandoli, nelle funzioni anche di Coordinatore Cittadino del circolo “Pippo de Jorio” Avellino.

Il documento programmatico del candidato coordinatore Nunzio Calviati ha richiamato l’attenzione su alcuni dei problemi atavici dell’area geografica mandamentale tra i quali quello del collegamento e funzionamento dei trasporti pubblici, come la Circumvesuviana, che potrebbe avere nuova rilevanza come possibile l'hub di Afragola AV, oltre che quello del funzionamento e dell’efficientamento del Distretto Sanitario, che ad oggi non eroga servizi in linea con le esigenze e le aspettative dei cittadini.

Il congresso ha riscontrato ampia partecipazione e condivisione delle proposte programmatiche che nascono dall’ottimizzazione della posizione geografica strategica della zona del Baianese.

Sono stati inoltre affrontati temi quali l’organizzazione di un coordinamento cittadino, lo sviluppo di progetti concreti per il miglioramento del territorio, la promozione della partecipazione civica, la tutela del patrimonio locale.

Il congresso ha raccolto il contributo di idee degli iscritti al Partito, tra storici e giovani tesserati volenterosi di riscostruire una comunità più partecipe e consapevole.