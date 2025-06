Avellino, crisi politica ci sono sviluppi: Nargi annuncia le novità Oggi alle 16 la conferenza stampa

Questo pomeriggio, alle ore 16, nella stanza del Sindaco di Avellino, al primo piano di Palazzo di Città, la prima cittadina, Laura Nargi, interverrà in conferenza stampa per comunicare gli sviluppi ufficiali della situazione politico-amministrativa dell’ente di Piazza del Popolo.

Ipotesi tre tecnici in giunta

Una nota stampa inviata da piazza del Popolo annuncia l'incontro del sindaco di Avellino con i mezzi di informazione, per comunicare sviluppi ufficiali. La prova del consiglio è fissata per giovedì prossimo 12 giugno 2025. Attualmente il sindaco Nargi ha una giunta ridotta al lumicino con soli due assessori al suo fianco Bilotta e Scaletti, dopo la revoca di tre assessori e le dimissioni di altri 4. I sette festiani fuori dall'esecutivo restano gruppo coeso e avrebbero rifiutato i cinque posti riaperti in giunta dal sindaco. O tutti o nessuno, la risposta arrivata dalle fila dei festiani e la Nargi tira dritto e sarebbe pronta a nominare i tre tecnici. Nargi , con buona probabilità , potrebbe nominare tre assessori esterni, così da garantire l'attività amministrativa all'ente.

I festiani restano compatti

Semplici rumors che si rincorrono nel Palazzo e che non vengono confermati. La situazione politica resta nodo da sciogliere per il primo cittadino, alle prese con una maggioranza che scricchiola tra festiani e i suoi fedelissimi. I moderati restano alla finestra dopo aver in più occasioni lanciato messaggi di intesa a Nargi.