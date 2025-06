Gubitosa: "A Nargi chiedo di dimettersi. Si torni al voto: se è brava rivince" Il vice presidente M5S: "Scempio al Comune di Avellino. È arrivato il momento di tornare al voto"

"La crisi non si risolve. Credo che la situazione al Comune di Avellino sia disastrosa". Così il vice presidente del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa, si è espresso a margine dell'inaugurazione del Polo Enologico: "È uno scempio sotto gli occhi di tutti i cittadini. - ha affermato - Alla sindaca Nargi, che sembrerebbe non essere stata coinvolta dall'inchiesta, chiedo di dimettersi, di farsi una campagna elettorale pulita, con le sue forze e magari di vincere di nuovo, da sola se ci riesce, ma deve liberare il Comune di Avellino sia dai festiani, sia dallo spettro di Festa che si agita e minaccia questa amministrazione. Credo che per il bene dei cittadini avellinesi questo sia il momento di tornare al voto. E lo chiedo proprio alla sindaca Nargi. Io non vedo nessun problema sul fatto di tornare al voto. Se è brava rivince".