Affluenza referendum, Irpinia seconda in Campania: in 5 comuni superato il 30% La provincia di Avellino in Campania è seconda per presenze ai seggi dopo Napoli. Ultima Caserta

Simonetta Ieppariello

lunedì 9 giugno 2025



Per i cinque quesiti abrogativi su lavoro e cittadinanza si torna a votare dalle 7 alle 15 di oggi lunedì 9 giugno. Per essere validi, serve raggiungere la quota del 50%+1 degli elettori.