Affluenza Referendum, Avellino capoluogo leader in Campania Record a San Nicola Baronia con il 43,59%

Il 31,40% degli aventi diritto della provincia di Avellino si e` recato ai seggi per il referendum. Questo il dato defnitivo dell’affuenza che viene fuori dalle 501 sezioni suddivise nei 118 comuni dell’Irpinia.

Il record di San Nicola Baronia

In alcune realta` e` stato superato il 40% dei votanti. Il primo posto spetta al comune di San Nicola Baronia. Qui, il dato fa segnare il 43,59% di persone che si sono recate al seggio. Percentuale superiore alla media provinciale anche nella citta` capoluogo. Ad Avellino, infatti, e` stato raggiunto il 37,27%.

Ciampi: sopra la media nazionale

"In un contesto nazionale segnato da una partecipazione contenuta, con un’affluenza al voto referendario ferma al 30,58 per cento, Avellino fa registrare il dato più alto tra i capoluoghi di provincia della Campania: il 37,27 per cento". I dati vengono rilanciati da Vincenzo Ciampi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che sottolinea il significato politico del risultato ottenuto nel capoluogo irpino.

"C'è maturità politica in città"

“Significa che la risposta c’è stata – afferma Ciampi – e la provincia e il capoluogo hanno dato prova di maturità politica.” Il consigliere riconduce l’esito della consultazione anche all’impegno portato avanti sul territorio: “La battaglia sul lavoro che ho intrapreso con convinzione continua, così come quella per i diritti di cittadinanza. La sordina che è stata imposta dal governo su questa battaglia ha influito sul risultato.”

Nel suo intervento, Ciampi pone infine l’accento sull’aspetto umano e partecipativo della campagna: “Resta l’esperienza di solidarietà e confronto che ho sperimentato e di cui ringrazio i cittadini. Grazie a tutti i cittadini che sono andati a votare.”