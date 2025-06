Trasporti, Morano: "L'Irpinia, una provincia in cui fanno solo razzia di voti" L'indignazione del vice cecommissario Irpino della Lega dopo le dichiarazioni di De Gregorio

"Sorrento non ha autostrade, è giusto che i treni vengano dislocati lí e tolti da Baiano. Non riesco a capire per quale motivo le questioni serie, nella regione in cui sono nato, cresciuto e in cui sono residente, si debbano sempre affrontare come gag comiche".

Lapidario Sabino Morano, vice cecommissario Irpino della Lega, fondatore e presidente di Primavera Meridionale, a latere della dichiarazioni del presidente Eav Umberto De Gregorio che ha lanciato la proposta di spostamento delle corse dal comune mandamentale alla penisola sorrentina.

"Se non fosse una dichiarazione che testimonia il drammatico abbandono politico in cui versa la nostra provincia ci si potrebbe anche ridere su" .

E ancora: "La cosa davvero triste è che il tutto avvenga con l'imbarazzante silenzioso avallo dei rappresentanti irpini a palazzo Santa Lucia che in questa vicenda, come già in molte altre, si riconfermano campioni di irrilevanza politica.

L'Irpinia da" terra di politica" è diventata, grazie alla sua pusillanime deputazione regionale una provincia beota in cui venire solo a fare razzia di voti."

Auspico almeno, ma con poche speranze, una presa di distanze del presidente De Luca rispetto alle dichiarazioni sprezzanti di De Gregorio"