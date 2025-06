Crisi comune, spunta la mozione dei festiani: il bene della città al primo posto Oggi i due capogruppo di W la Liberà e Davvero hanno incontrato la stampa

Un documento per pianificare interventi strategici per il capoluogo. Oggi i consiglieri delle liste Davvero e Viva la Libertà, che fanno capo all'ex sindaco Gianluca Festa, hanno incontrato la stampa, alla vigilia della seduta del consiglio comunale di domani ad Avellino. Assente Gianluca Festa. A parlare sono Teresa Cucciniello, capogruppo di W la Libertà, e Elia De Simone, capogruppo di Davvero.

La mozione aperta

“Con la nostra mozione programmiamo interventi in diverse zone della città, dalle periferie al centro, apriamo a chi vuole contribuire ad una visione strategica del futuro del capoluogo, non ci sono preclusioni nei confronti di alcun consigliere.Parliamo di progetti che interessano diverse aree, da Picarelli a Bellizzi, da San Tommaso al Teatro Carlo Gesualdo. È per questo che i cittadini ci hanno dato fiducia: per lavorare seriamente al bene della città. Questa mozione ne è una dimostrazione concreta.”, spiega Cucciniello.

Il documento strategico

Per De Simone si tratta un documento strategico che guarda al bene della città”. Anche se la pace vera tra festiani e Nargi è ancora lontana: l’accordo sui posti in giunta non c’è. Per Cucciniello lavorare per la città è una cosa ben diversa dalla composizione della giunta. Infine De Simone commenta anche la nomina della sindaca a presidente del piano di zona: “Riteniamo che, secondo l’articolo 63 del Tuel, la sindaca non possa ricoprire questo incarico perché incompatibile. All’origine della nostra presa di posizione contro l’indicazione del primo cittadino a presiedere questo incarico c’era anche la necessità di fare questa valutazione della normativa”.

La crisi è ancora aperta

«Siamo in una fase di crisi politica ancora aperta – spiega De Simone -. Domani c’è un Consiglio Comunale, mentre il passaggio decisivo del 18 sarà la prossima settimana. L’approvazione della mozione di domani ha sicuramente un peso anche in vista del prossimo Consiglio. Ma parliamo di una proposta che, onestamente, non vedo come possa non essere approvata.»