Fdi: Eletto il coordinatore cittadino a Sant'Angelo dei Lombardi Guida il partito Michelangelo Miele

Si è tenuto a Sant’Angelo dei Lombardi il congresso cittadino di Fratelli d’Italia, un momento di grande rilevanza politica per il partito nell’Alta Irpinia. Al termine dei lavori è stato eletto per acclamazione coordinatore cittadino Michelangelo Miele.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dei coordinamenti cittadini dei comuni limitrofi, a testimonianza dell’importante processo di rafforzamento e radicamento del partito in provincia di Avellino.

Un percorso che punta a strutturare una presenza capillare e attiva sul territorio, per dare voce alle istanze locali attraverso una proposta politica coerente e concreta, che tuteli la dignità della popolazione dell’Alta Irpinia.

Durante il congresso si è sottolineata la necessità di affrontare con decisione le gravi problematiche che affliggono l’area: la denatalità, l’assenza di politiche di sviluppo concrete, l’abbandono delle aree interne, nonché la necessità del rafforzamento di una classe dirigente locale capace di indicare percorsi virtuosi di crescita e rilancio.

In questo contesto, il nuovo coordinamento cittadino si prefigge di portare a Sant’Angelo dei Lombardi azioni politiche concrete che marchino i valori caratterizzanti la proposta politica di Fratelli d’Italia, quali l’identità, la coerenza, la meritocrazia e l’attenzione alle esigenze reali delle comunità.

È intervenuto il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Ines Fruncillo, che ha rimarcato la centralità dell’impegno territoriale come elemento essenziale per la costruzione di progettualità ampie e durature, in grado di valorizzare le peculiarità e le potenzialità dell’Alta Irpinia.

I lavori congressuali sono stati presieduti dal sindaco di Conza della Campania e assessore alla comunità Montana Alta Irpina, Raffaele Cantarella con il supporto, nelle funzioni di segretario, del componente dell’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia, Arturo Meo.

Con l’elezione di Michelangelo Miele, Fratelli d’Italia intraprende un percorso di convinto impegno a Sant’Angelo dei Lombardi, aprendo una fase all’insegna dell’ascolto, della progettazione e della presenza attiva al fianco dei cittadini, fondata sui valori della libertà, della dignità e della partecipazione.