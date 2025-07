Rifondazione comunista in Irpinia: costituito collettivo nella Valle del Calore Ampliare il dibattito politico sulle questioni locali

Nella giornata odierna si è costituito il collettivo di rifondazione comunista per la Valle del Calore Irpina che prenderà in nome de " La commune ", in onore dell'esperienza di autogestione socialista e libertaria della Comune di Parigi.

Il collettivo si pone come obiettivo quello di ampliare il dibattito politico sulle questioni locali con uno sguardo rivolto ad un differente modello di società. Sarà uno spazio aperto a tutti, di confronto, analisi e proposta politica nel solco degli ideali di Rifondazione Comunista.

"Nell'era dell'individualismo sfrenato costituire spazi collettivi è di per sé un atto rivoluzionario, per ribadire che c'è un Noi da tutelare prima di qualsiasi Io. La felicità degli ultimi è indispensabile per la felicità di tutti.Verso l'assalto al cielo Viva la commune"!