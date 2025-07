Bilancio nel mirino del Commissario: primi tagli in arrivo, eventi a rischio Avellino, il commissario Perrotta avvia la verifica dei conti: Ferragosto e concertone a rischio

Ad Avellino il bilancio del comune è nel mirino del commissario prefettizio Giuliana Perrotta. Perrotta con i suoi tre subcommissari è al lavoro per rivedere spese e numeri dell'ente. Stamane l'ufficiale di governo ha effettuato una verifica straordinaria di cassa, che ha confermato un saldo di cassa di oltre 25 milioni di euro. La procedura di verifica continua.

I conti del comune

Il piano vendite nel bilancio di previsione, presentato dall'amministrazione uscente, prevedeva un corposo piano di alienazione dei beni comunali. Conti alla mano il venduto ha garantito solo 90mila euro di entrate. Il collegio dei revisori vuole un ripianamento di conti e spese e il commissario Perrotta valuta scelte drastiche per far quadrare i conti. In bilico ferragosto avellinese, fuochi, droni luminosi e concertone. Ma non solo. Potrebbero saltare numerosi contributi ad associazioni e per eventi e altre manifestazioni e cartelloni per il prossimo anno. Stamane sono stati tagliati i primi tre dipendenti a tempo determinato e il commissario sta rivedendo spese e determine dell'ente di piazza del Popolo. Dal canto suo l'ex consigliere di maggioranza Vincenzo Picariello augura buon lavoro al commissario auspicando un piano di rientro della spesa che non penalizzi i cittadini.