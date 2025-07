Avellino, "Tutta la verità": Gianluca Festa torna a parlare in pubblico Festa e i suoi convocano una assemblea pubblica al Viva Hotel per mercoledì 30 luglio alle ore 18

“Tutta la verità”: è questo il titolo scelto dall’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, per l’incontro pubblico, che si terrà la prossima settimana, promosso dalle liste a lui collegate, “Davvero” e “W la Libertà”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 30 luglio alle ore 18:00 al Viva Hotel di Avellino.

Si attendono, dunque, le prime dichiarazioni ufficiali di Festa dopo gli ultimi avvenimenti politici che hanno visto l'ex sindaco Laura Nargi cadere sotto i colpi di una crisi politica esplosa proprio in seno alla sua maggioranza, culminata nel voto contrario dei consiglieri “festiani” al Rendiconto di Gestione 2024, che ha provocato la decadenza della sindaca Laura Nargi.

A parlare mercoledì 30 luglo saranno gli ex consiglieri festiani e lo stesso Festa. Una iniziativa per discutere seriamente di una questione delicata, cruciale per Avellino, una occasione per rivelare i particolari e dinamiche che hanno segnato l'evoluzione della politica cittadina degli ultimi mesi.